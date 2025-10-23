La fiscalía de Portugal registra la sede de Protección Civil por una supuesta corrupción

2 minutos

Lisboa, 23 oct (EFE).- La Fiscalía de Portugal llevó a cabo este jueves registros en la sede de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) por supuesta corrupción en un caso relacionado con irregularidades en los procesos de contratación pública para el suministro de equipos de protección individual para combatir incendios.

La fiscalía precisó en un comunicado en su página web que en el marco de la operación ‘Obsequium’ ha dado cumplimiento a seis órdenes de registros domiciliarios, a cuatro de instalaciones empresariales y a una en una institución pública, que es la ANEPC.

Precisó que las diligencias se han centrado en empresas y sociedades comerciales del sector textil y de los equipos de protección individual, así como en casas de responsables y técnicos de cuentas de las entidades implicadas y en despachos de contabilidad y de proveedores especializados.

En la operación participaron 48 militares de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y cinco fiscales.

El ministerio público indicó que son investigados delitos de corrupción activa y pasiva y de participación económica en negocio, al existir indicios de que se habría favorecido ilegalmente a un aspirante en procedimientos realizados entre 2015 y 2024, causando un perjuicio al Estado Portugués.

Por el momento, las pesquisas están bajo secreto de sumario.

La ANEPC confirmó el registro de su sede en Carnaxide, en las afueras de Lisboa, y aseguró que está colaborando con las autoridades, además de reiterar su «total disponibilidad» para prestar el apoyo necesario. EFE

ssa/psh