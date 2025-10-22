La Fiscalía de Roma investiga la retención de la flotilla como posible caso de secuestro

(Actualiza con declaración de la delegación italiana de la Flotilla)

Roma, 22 oct (EFE).- La Fiscalía de Roma investiga como un posible caso de secuestro de personas la retención de la Global Sumud Flotilla por parte de las autoridades de Israel el pasado 1 de octubre, cuando trataba de alcanzar las costas de la Franja de Gaza.

Los fiscales Lucia Lotti y Stefano Opilio se encargarán de esta investigación, en la que barajan los delitos de secuestro, arrestos ilegítimos, maltrato, actos contra la seguridad marítima o daños con peligro de naufragio, según informa el equipo legal de la flotilla.

«La apertura de una investigación marca un primer paso para determinar las responsabilidades de los ataques y abusos de Israel contra la misión humanitaria y pacífica de la Global Sumud Flotilla», alega en un comunicado la delegación italiana.

Las pesquisas comenzaron después de que algunos de los activistas italianos que viajaban en la Flotilla denunciaran la interceptación de los barcos y su posterior traslado a una prisión israelí.

Algunos activistas también ha denunciado ante la Fiscalía casos de «tortura» durante los días que duró su detención.

Los fiscales recabarán los testimonios de los activistas en las próximas semanas para reconstruir la travesía de la flotilla, los presuntos ataques con drones sufridos y el abordaje de la Marina israelí cuando se estaban aproximando al enclave palestino.

De los casi 500 activistas que viajaban en la Flotilla, cerca de 50 eran italianos: los primeros en ser deportados fueron cuatro diputados de izquierda, dos días después de su retención, mientras que entre el 4 y el 7 de octubre llegaron a Roma los 41 restantes. EFE

