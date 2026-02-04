La Fiscalía de Roma tomará declaración a italianos heridos en el incendio de Crans Montana

2 minutos

Roma, 4 feb (EFE).- La Fiscalía de Roma tomará declaración a los ciudadanos italianos que resultaron heridos en el incendio de la discoteca ‘Le Constellation’ en Crans Montana (Suiza), como parte de la investigación abierta en Italia por la tragedia en la que murieron 41 personas, entre ellas seis italianos, la pasada Nochevieja.

El Ministerio Público ha delegado en un equipo desplazado el interrogatorio a los heridos italianos cuando sus condiciones de salud lo permitan, así como la recopilación de la documentación clínica de los heridos que fueron trasladados al hospital Niguarda de Milán (norte), informaron este miércoles los medios italianos.

La investigación, dirigida por el fiscal Francesco Lo Voi y coordinada con los fiscales Giovanni Conzo y Stefano Opilio, avanza bajo las hipótesis de desastre por negligencia, homicidio imprudente múltiple y lesiones agravadas.

En total, el siniestro dejó 41 fallecidos, seis de ellos de nacionalidad italiana. De los 115 heridos, una decena también son italianos.

En paralelo, los fiscales romanos siguen a la espera de una respuesta a la rogatoria enviada a las autoridades helvéticas el pasado 13 de enero en la que solicitaban los informes relacionados con la instrucción de la causa en Suiza.

La falta de los documentos pertinentes impiden, por ahora, que la Fiscalía de Roma pueda inscribir formalmente en el registro de investigados a los dueños del club, Jacques y Jessica Moretti.

La decisión de la Fiscalía llega una semana después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llamase a consultas a su embajador en Suiza tras calificar de «ultraje» la decisión de la justicia helvética de excarcelar a Jacques Moretti.

En ese momento, el Gobierno italiano condicionó el regreso del diplomático a una colaboración judicial «efectiva» y a la formación inmediata del grupo de investigación conjunto para determinar, sin más demora, las responsabilidades de la masacre.

Los fiscales suizos e italianos tienen previsto reunirse el próximo 19 de febrero para abordar el equipo de investigación común entre los países involucrados en la tragedia. EFE

