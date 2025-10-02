La Fiscalía de Turquía investiga el ataque israelí a la flotilla, en la que hay 37 turcos

Ankara, 2 oct (EFE).- La Fiscalía General de Turquía ha lanzado este jueves una investigación por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda humanitaria que se dirige a Gaza y en el que han sido detenidos 24 ciudadanos turcos, aunque según varios medios son 37 los ciudadanos de ese país embarcados.

En un comunicado, la Fiscalía señala que la investigación se ha abierto aplicando lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sobre aguas jurisdiccionales y los artículos del Código penal turco sobre los delitos de tortura, robo con agravante, secuestro de medios de transporte o privación de libertad.

En su anuncio, la Fiscalía insiste en que la flotilla fue atacada en aguas internacionales por unidades de la Armada israelí mientras estaba en ruta hacia Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Los medios turcos señalan que 37 ciudadanos estaban embarcados en la Global Sumud Flotilla.

Un total de 39 barcos han sido interceptados por el Ejercito de Israel mientras se dirigían a Gaza desde que comenzó la operación en la tarde del miércoles, según informó a EFE en Roma la portavoz italiana Maria Elena Delia.

El resto de las embarcaciones, los barcos más pequeños, continúan la navegación, pero es casi seguro que serán también interceptados en breve, añadió esa fuente.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigió este jueves a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla humanitaria con destino a Gaza interceptada la pasada noche y dijo que estudiarán si la actuación israelí violó la legalidad internacional.EFE

