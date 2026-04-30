La Fiscalía emiratí lleva a juicio a 19 acusados de «comercio ilegal militar» con Sudán

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El Cairo, 30 abr (EFE).- La Fiscalía General emiratí ordenó este jueves llevar a juicio a 19 acusados, entre ellos seis empresas, por su presunta implicación en una red de comercio ilegal de material militar con destino a Sudán, en un caso que se enmarca en las acusaciones de Jartum contra Emiratos por su supuesto apoyo a los paramilitares.

El fiscal general del Estado, Hamad Saif Al Shamsi, remitirá a los 19 acusados al Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi (Departamento de Seguridad del Estado), por su presunta implicación en «delitos de comercio ilegal de material militar, falsificación y blanqueo de capitales», según la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

Tras la investigación, la fiscalía señaló que los acusados «intentaron contrabandear un cargamento de municiones» hacia el Gobierno sudanés a través de Emiratos Árabes Unidos (EAU), por unos «acuerdos realizados a solicitud del Comité de Armas de la Autoridad del Puerto de Sudán (como denominan al Gobierno sudanés), presidido por Abdelfatah al Burhan».

De acuerdo con las investigaciones, los acusados ejecutaron su plan a través de «dos operaciones interconectadas»: en la primera, realizada fuera de EAU, «se acordó el suministro de material militar que incluía fusiles Kalashnikov, ametralladoras y bombas, con un valor declarado de 13 millones de dólares».

En la segunda operación, que se llevó a cabo en el país del golfo Pérsico, se usaron «más de dos millones de dólares procedentes de la primera operación con el fin de realizar un suministro urgente de munición adicional (Giranov), donde la primera parte del cargamento fue introducida fraudulentamente en el territorio del país mediante un avión privado, en preparación para su traslado a Port Sudán», capital provisional de Sudán situada a orillas del mar Rojo.

«Las autoridades competentes lograron descubrir los detalles de la operación y rastrear el flujo de fondos y envíos, frustrando así el plan antes de su culminación. Los acusados fueron detenidos y se impidió el intento de contrabando del material hacia su destino final», dijo WAM.

Hasta el momento, el Gobierno sudanés no ha reaccionado ante esta información.

El rol de EAU en la guerra de Sudán, iniciada el 15 de abril de 2023 entre el Ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ha estado marcado por acusaciones reiteradas de apoyo a estos últimos y por una firme negación por parte de Abu Dabi.

El Gobierno sudanés, controlado por la cúpula militar, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que EAU ha suministrado armas, apoyo logístico y respaldo financiero a las FAR, a las que atribuye crímenes de guerra e incluso genocidio en Darfur.

Las acusaciones incluyen el presunto envío de armamento a través de terceros países como Chad o Libia, el suministro de drones y municiones, así como la financiación y reclutamiento de mercenarios, incluidos colombianos.

Organizaciones internacionales han señalado evidencias consideradas creíbles por la ONU sobre transferencias de armas, aunque Emiratos ha rechazado de forma reiterada estas afirmaciones y ha calificado las denuncias de «falsas».

Al mismo tiempo, EAU sostiene que no toma partido en el conflicto y que su objetivo es impulsar una solución política, al formar parte del llamado Cuarteto para Sudán, junto con Estados Unidos, Egipto y Arabia Saudí, que ha promovido planes de tregua humanitaria y un alto el fuego permanente. EFE

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