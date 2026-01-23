La Fiscalía española investiga a alcalde conservador catalán por desalojo de 400 migrantes

2 minutos

Barcelona, 23 ene (EFE).- La Fiscalía española abrió una investigación al alcalde de la ciudad catalana de Badalona, Xabier Albiol, del conservador Partido Popular (PP), por el desalojo de cerca de 400 inmigrantes que vivían en un viejo edifico de la ciudad, por varios posibles delitos, entre ellos, el de odio.

El pasado 17 de diciembre, en pleno invierno español, Albiol, uno de los políticos del PP más beligerantes contra la inmigración irregular, ordenó el desalojo de las personas que vivían en el edificio de un viejo Instituto en muy malas condiciones, la mayoría subsaharianos, lo que provocó la protesta de colectivos de ayuda a los migrantes y de diferentes partidos políticos.

Días después, el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, el eurodiputado de Comuns (grupo de izquierda catalán) Jaume Asens presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo.

Tras esta denuncia, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación, según informaron a EFE fuentes del ministerio público.

En su escrito a la Fiscalía, el eurodiputado alegaba que la resolución judicial que dio lugar al desalojo condicionaba el mismo a que se «garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho», de forma que lo primero quedaba «expresamente condicionado» a lo segundo.

Pese a ello, indicaba la denuncia, Albiol dijo en reiteradas ocasiones que el consistorio «no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales» y, así, «persistió en una actuación contraria al mandato judicial», señaló el político en su escrito.

La apertura de esta investigación se suma a otro procedimiento judicial, ya que el pasado mes de diciembre la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento de Badalona a aclarar de forma urgente si había ofrecido la «atención adecuada» y una alternativa habitacional a los migrantes desalojados, como ordenaba el mandato judicial.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respaldó la actuación del alcalde de Badalona, al señalar que lo que hizo fue «exigir que se cumpla la ley». EFE

jf-rg-sg/rq/edr/ma/ajs