La Fiscalía Europea dice que la UE está siendo «invadida» por redes criminales chinas

Atenas, 2 oct (EFE).- La directora de la Fiscalía Europea, Laura Kövesi, advirtió este jueves de que la Unión Europea (UE) está «siendo invadida» por «organizaciones criminales, principalmente chinas», involucradas en fraudes aduaneros de miles de millones de euros.

«El fraude relacionado con el IVA y las aduanas se ha convertido en el más poderoso en la UE», señaló Kovesi en una rueda de prensa en una oficina de aduanas del puerto griego de El Pireo, a las afueras de Atenas.

En este puerto, uno de los más grandes del Mediterráneo, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) confiscó el pasado septiembre unos 2.500 contenedores con productos de un valor total de 250 millones de euros, en el marco de la operación ‘Calypso’.

Esa operación ya ha revelado pérdidas superiores a 800 millones de euros en derechos de aduanas e impagos en 14 países del bloque comunitario, según Kövesi.

«Estamos siendo invadidos por terceros, principalmente por organizaciones criminales chinas, y debemos actuar en todos los países europeos», acentuó la fiscal.

La fiscal advirtió que en estas redes criminales, relacionadas principalmente con la importación masiva de productos chinos a Europa sin pagar impuestos, están involucrados también «agentes de aduanas, comerciantes y funcionarios”.

En una redada realizada en El Pireo en junio pasado, las autoridades encontraron 2,7 millones de euros en efectivo en la oficina de un funcionario de aduanas, reveló Kövesi este miércoles en una entrevista con el diario británico Financial Times.

EPPO ha imputado ya a dos funcionarios de aduanas de El Pireo por dar certificaciones falsas reiteradas, que provocaron ganancias ilícitas y daños al presupuesto de la UE.

Además, cuatro empleados aduaneros de empresas privadas han sido acusados ​​de fraude aduanero reiterado.

Cinco de eso seis acusados están actualmente en prisión preventiva, según los medios locales.

El fraude revelado en El Pireo se basaba en empresas fantasma o declaraciones de importación falsas. En muchos de los contenedores se hallaron productos como bicicletas eléctricas chinas que se declaraban como simples cadenas o neumáticos para evadir aranceles.

La fiscal recalcó que la operación ‘Calypso’ es sin duda un éxito, pero recalcó que ahora «debe a empezar a operar sistemáticamente» en todo el bloque comunitario.

Kövesi señaló que el departamento griego de la Fiscalía Europea se reforzará con más personal y que aspira a que suceda lo mismo en todos los países miembro porque hay «un nuevo campo de delincuencia organizada”.

El fraude del IVA, que cuesta a la UE unos 50.000 millones de euros al año, se ha convertido en «la actividad delictiva más atractiva», ya que a menudo se combina con el fraude aduanero, según EPPO.

Durante la rueda de prensa en Grecia, Kövesi se refirió también al escándalo de malversación de millones de euros en fondos agrícolas comunitarios por parte de Grecia, en el que se han visto involucrados varios miembros del Gobierno del primer ministro griego, el conservador, Kyriakos Mitsotakis, incluidos dos de sus exministros de Agricultura.

La fiscal señaló que la prevención por parte de las autoridades griegas de este caso «no fue eficaz» y su detección «inexistente», mientras que la consecuente investigación por parte de las autoridades judiciales griegas tras su revelación fue «como mucho, superficial». EFE

