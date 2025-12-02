La Fiscalía Europea registra el Colegio de Europa y el Servicio Europeo de Acción Exterior

Bruselas, 2 dic (EFE).- La Fiscalía Europea ha llevado a cabo registros este martes en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, informó ese organismo.

La portavoz comunitaria Anitta Hipper confirmó en la rueda de prensa diaria de la Comisión los registros llevados a cabo en el edificio del SEAE y precisó que la investigación tiene que ver con «actividades» llevadas a cabo en el «mandato previo», en referencia a la etapa en que estaba al frente de ese organismo el español Josep Borrell. EFE

