La Fiscalía finlandesa pide 2,5 años de cárcel para los oficiales del petrolero Eagle S

4 minutos

Helsinki, 12 sep (EFE).- La Fiscalía General de Finlandia pidió este viernes una pena de al menos dos años y medio de cárcel para el capitán y los dos primeros oficiales del petrolero Eagle S como responsables de la rotura de cinco cables submarinos en el mar Báltico en diciembre pasado.

En su alegato final, la Fiscalía también solicitó en la última sesión del juicio celebrado en Helsinki que el tribunal prorrogue la prohibición de salir del país impuesta a los tres imputados en enero hasta que se dicte sentencia para evitar que eludan una posible condena.

No obstante, la corte rechazó esta demanda y anuló la prohibición, por lo que los acusados podrán volver a sus países de origen hasta que el tribunal haga público su veredicto.

La Fiscalía considera a los tres oficiales culpables de dos delitos agravados de sabotaje e interferencia en las telecomunicaciones como máximos responsables del Eagle S, un buque sospechoso de pertenecer a la ‘flota fantasma’ rusa que seccionó con su ancla el cable submarino de alta tensión Estlink 2 entre Finlandia y Estonia y cuatro cables de telecomunicaciones.

Los acusados son el capitán del petrolero, Davit Vadatchkoria, el primer oficial, Robert Egizaryan -ambos de nacionalidad georgiana-, y el segundo oficial, el ciudadano indio Santosh Kumar Chaurasia.

Los acusados alegan un accidente

Los tres se declararon inocentes durante el juicio y aseguraron que se trató de un accidente causado por las malas condiciones meteorológicas, y que la tripulación no se percató de que se había soltado un ancla hasta que el buque fue detenido por la Guardia Costera finlandesa.

Además, sus abogados alegaron que la Justicia finlandesa no tiene jurisdicción en el caso, ya que los daños en los cables se produjeron fuera de las aguas territoriales del país.

La Fiscalía no pudo probar durante el juicio que se tratara de un acto intencionado y admitió que, según la investigación preliminar, el ancla se desprendió debido a un fallo técnico en el mecanismo de seguridad.

Sin embargo, culpó del incidente a los tres imputados, ya que como oficiales al mando tenían la obligación de garantizar el buen estado del buque, su correcto funcionamiento y la seguridad de la navegación.

Un ancla arrastrada 90 kilómetros

Asimismo, cuestionó que no se dieran cuenta de que se había soltado el ancla, pese a que la arrastraron por el fondo marino durante unas 48 millas náuticas (unos 90 kilómetros).

El incidente inutilizó durante seis meses uno de los dos cables eléctricos que conectan Finlandia y Estonia, lo que causó a las compañías propietarias de las infraestructuras un perjuicio de al menos 60 millones de euros sólo en gastos de reparación.

El suceso ocurrió el pasado 25 de diciembre, cuando el Eagle S, con 24 tripulantes y bandera de las Islas Cook, seccionó con su ancla los cinco cables submarinos cuando transportaba combustible procedente del puerto ruso de Ust-Luga, próximo a San Petersburgo.

Sospecha de daños en otras infraestructuras submarinas

Pocas horas después, la Guardia Fronteriza finlandesa abordó el buque y lo escoltó hasta aguas territoriales del país nórdico, donde permaneció retenido por orden judicial junto al puerto de Porvoo (a unos 50 kilómetros al este de Helsinki) hasta que fue autorizado a zarpar el 2 de marzo.

Las autoridades finlandesas sospechan que el Eagle S forma parte de la llamada ‘flota fantasma’ rusa, compuesta por buques utilizados por Moscú para eludir las sanciones occidentales contra sus exportaciones de petróleo por la invasión de Ucrania.

Por ello, también barajan la posibilidad de que el Kremlin esté detrás de este y otros incidentes similares ocurridos en el mar Báltico en los últimos dos años, en los que resultaron dañadas varias infraestructuras submarinas, como el gasoducto Balticconnector entre Finlandia y Estonia. EFE

jg/smm/rcf