La fiscalía finlandesa solicita cárcel para una tripulación acusada de cortar cables en el Báltico

La fiscalía finlandesa solicitó el viernes penas de dos años y medio de cárcel para el capitán y dos oficiales superiores de un barco sospechoso de cortar cables en el mar Báltico en 2024.

Los tres tripulantes del petrolero Eagle S, registrado en las Islas Cook, están acusados de arrastrar el ancla del barco por el lecho marino durante unos 90 kilómetros, dañando cinco cables submarinos en el golfo de Finlandia el 25 de diciembre de 2024.

Se cree que el Eagle S pertenece a la flota fantasma de Rusia.

Los tres hombres han sido acusados de «daños criminales agravados e interferencia agravada en las comunicaciones».

Durante el juicio, los fiscales argumentaron que el trío descuidó sus funciones intencionadamente, tras zarpar del puerto ruso de Ust-Luga el día de Navidad.

«Pedimos un mínimo de dos años y seis meses de prisión incondicional», declaró la fiscal Heidi Nummela ante el tribunal de distrito de Helsinki. El veredicto está previsto para el 3 de octubre.

El capitán del barco, Davit Vadatchkoria, de Georgia, y los oficiales superiores Robert Egizaryan, también georgiano, y Santosh Kumar Chaurasia, de India, negaron los cargos.

El cable eléctrico EstLink 2 y cuatro cables de telecomunicaciones que conectan Finlandia y Estonia resultaron dañados en el incidente. Esto puso en peligro el suministro energético y las infraestructuras críticas finlandesas, según la fiscalía.

El año pasado varios cables submarinos del Báltico sufrieron daños, lo que muchos expertos calificaron como parte de una «guerra híbrida» de Rusia contra los países occidentales.

