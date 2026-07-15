La Fiscalía francesa renuncia a recurrir la condena de Marine Le Pen ante el Supremo

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París, 15 jul (EFE).- La Fiscalía General del Tribunal de Apelación de París anunció este miércoles que no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que confirmó la condena de la líder de Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, por el caso del desvío de fondos del Parlamento Europeo.

El Ministerio Público, que tenía de plazo hasta el 20 de julio para presentar un recurso, explicó que ha adoptado esa decisión tras un «examen exhaustivo» de la sentencia dictada el pasado día 7, al no apreciar motivos jurídicos para impugnarla.

De esta manera, la decisión deja en manos del Tribunal Supremo únicamente el recurso anunciado el mismo día 7 de julio por la propia Le Pen.

La líder ultraderechista sostiene que el delito de malversación de fondos públicos no puede aplicarse a los eurodiputados, una tesis que ya fue rechazada tanto por el tribunal de primera instancia como por el de apelación.

En su sentencia, la Corte de Apelación confirmó la culpabilidad de Le Pen y de varios dirigentes de su partido, pero rebajó algunas de las penas reclamadas por la Fiscalía.

En particular, redujo a quince meses efectivos la inhabilitación para ejercer cargos públicos, un periodo que la dirigente ya ha cumplido, lo que le permite presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

Los magistrados justificaron esa rebaja por razones de proporcionalidad y en defensa de la libertad de elección de los votantes y de la libertad de candidatura, pese a considerar acreditada la gravedad de los hechos.

El recurso de Le Pen suspende además la ejecución de la pena de un año de prisión bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, algo que para ella era una condición esencial para lanzarse por cuarta vez a la carrera por el Elíseo.

La máxima instancia judicial francesa ya indicó la semana pasada que prevé resolver el recurso, como muy tarde, a comienzos de abril de 2027, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales prevista para el 18 de ese mes. La segunda, que enfrentará a los dos candidatos que más votos cosechen, está programada para el 2 de mayo.

Si el Supremo confirma la condena, Le Pen tendría que cumplir la pena de arresto domiciliario con brazalete electrónico, aunque la ejecución efectiva de la medida podría demorarse varias semanas, lo que la libraría eventualmente de llevarlo al final de la campaña.

Si finalmente fuese la elegida para suceder a Emmanuel Macron en la Presidencia de la República, Le Pen quedaría protegida por la inmunidad del cargo.

«Corresponde a los electores juzgar», dijo en su primera comparecencia tras la sentencia del 7 de julio ese mismo día en un telediario de máxima audiencia y al día siguiente en su primer acto de precampaña Le Pen, a la que dan ganadora de las elecciones presidenciales de 2027 los dos sondeos publicados tras el dictamen. EFE

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