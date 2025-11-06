La Fiscalía identifica a un menor de 17 años como el presunto asesino de alcalde en México

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- El presunto autor material del asesinato del alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Manzo, y quien abatido tras el ataque, fue un menor de 17 años vinculado con el crimen organizado, anunció este jueves la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en el oeste de México.

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, detalló que el menor era Víctor Manuel Rubaldo Vidales, originario del municipio de Paracho, cuyo cuerpo fue identificado y reclamado por su familia un día antes.

Torres Piña explicó que la familia del menor declaró que este había desaparecido de su hogar «una semana» antes del crimen, ocurrido el 1 de noviembre, cuando el presidente municipal fue asesinado a tiros en Uruapan, una de las ciudades más afectadas por las disputas entre organizaciones criminales en el oeste de México.

El fiscal informó que exámenes forenses respaldan la hipótesis de su participación directa en el crimen, incluyendo resultados por residuos de disparo y uso de drogas.

Agregó que el cuerpo fue entregado a sus familiares y que la investigación continúa abierta para localizar a otros responsables.

«Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada», señaló el fiscal.

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

La mañana del domingo, el Gobierno mexicano aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, que además fue reforzada a principios de este 2025.

El martes, el Gobierno federal anunció el despliegue adicional de Fuerzas de Seguridad y la creación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad, la justicia y el desarrollo en la región.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el miércoles que la viuda del alcalde asesinado, Grecia Quiroz, asumirá el cargo en sustitución de su esposo.

Las autoridades han identificado que, en Uruapan, ciudad de más de 300.000 habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya. EFE

csr/afs/rcf