La Fiscalía israelí acepta negociar con Netanyahu para llegar a un acuerdo en su juicio

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Jerusalén, 4 may (EFE).- La Fiscalía israelí se mostró dispuesta a entablar un diálogo con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para explorar un posible acuerdo en el juicio por corrupción que enfrenta, en respuesta a la iniciativa impulsada por la Presidencia del país para explorar posibles resoluciones antes de pronunciarse sobre la solicitud de indulto del mandatario.

En una carta remitida al presidente, Isaac Herzog, el asesor jurídico del Gobierno y la fiscal del Estado, Gali Baharav-Miara, señalaron que el acusador «tiene derecho a mantener un diálogo con el acusado para formular un acuerdo adecuado», siempre que no se impongan condiciones previas y sin perjudicar el desarrollo del proceso judicial.

La misiva, enviada en contestación a la invitación cursada el pasado 28 de abril desde la Presidencia para abrir contactos entre las partes, evita entrar en detalles sobre el contenido, el formato o el lugar de las posibles conversaciones, y limita su alcance a expresar la disposición general a negociar dentro de los «cauces habituales».

La iniciativa de Herzog busca propiciar entendimientos previos antes de pronunciarse sobre la solicitud de indulto presentada por Netanyahu en noviembre de 2025, en el marco de las tres causas por corrupción que afronta, que incluyen cargos de fraude, abuso de confianza y soborno.

El proceso ha polarizado la política israelí, con la oposición en contra de un eventual indulto sin admisión de culpabilidad y sectores del Gobierno favorables a poner fin al juicio por razones de estabilidad institucional.

En paralelo, Netanyahu canceló este lunes su comparecencia prevista ante el tribunal. Según el medio israelí Canal 12, la decisión se debió a su agenda de seguridad y a una reunión de gabinete celebrada la víspera que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Las suspensiones del testimonio del mandatario, programadas tres veces por semana, ya son algo prácticamente recurrentes, en ocasiones alegando motivos de seguridad o incluso problemas de salud leves.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’, considerado el más grave y sobre supuestos favores del primer ministro -cuando aún era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable. EFE

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