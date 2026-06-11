La Fiscalía israelí pide el cese del asesor de Netanyahu procesado en el caso Bibileaks

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Jerusalén, 11 jun (EFE).- La Fiscalía israelí pidió el cese de Jonathan Urich, asesor del primer ministro Benjamín Netanyahu, procesado por filtrar información confidencial sobre Gaza a un medio alemán para intentar influir en la opinión pública dentro el llamado caso Bibileaks.

En un comunicado, el ministerio público informa de que este jueves presentó la acusación contra Urich ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, cuyo procesamiento la Fiscalía ya avanzó a finales de mayo por delitos de «proporcionar información confidencial con la intención de perjudicar la seguridad del Estado, posesión de información confidencial y destrucción de pruebas».

Urich está procesado en el caso Bild, una causa que deriva de una de las filtraciones investigadas en el caso Bibileaks, que trata el presunto uso de documentos secretos militares desde el entorno del primer ministro israelí.

Urich, asesor de Netanyahu y que también fue director de campaña de su partido Likud, participó presuntamente en la filtración en septiembre de 2024 de información militar clasificada al diario alemán Bild, a fin de influir en la opinión pública.

La Fiscalía solicita ahora al tribunal que imponga medidas restrictivas a Urich hasta la finalización del proceso, «incluyendo su destitución definitiva de la oficina del primer ministro y su expulsión de cualquier instalación o lugar de seguridad donde pueda almacehe narse información confidencial».

También pide la «prohibición de contacto directo o indirecto con cualquier persona involucrada en el caso, incluidos testigos y sospechosos».

En este caso también está procesado Eli Feldstein, exportavoz y exasesor de Netanyahu, quien junto a Urich usó «información altamente clasificada del sistema militar para influir en el discurso mediático», según la Fiscalía.

«Feldstein y Urich publicaron una de las informaciones en el periódico alemán Bild, a sabiendas de que se trataba de información secreta y a pesar de saber que la censura militar no permitía su publicación en Israel, asumiendo un riesgo real de perjudicar intereses vitales de seguridad», añade.

El documento, publicado por Bild en septiembre 2024, daba entender que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, conspiraba para escapar junto a rehenes israelíes de Gaza por el corredor Filadelfia, la divisoria entre la Franja y Egipto, lo que Netanyahu usó para insistir en la necesidad de mantener de forma indefinida la toma militar de esa frontera y no firmar una tregua con Hamás.

Según adelantó la Fiscalía cuando anunció en julio de 2025 su intención de procesarlo, Urich pretendía divulgar esta información para «influir en la opinión pública sobre el primer ministro y cambiar el discurso sobre el asesinato de los seis secuestrados en agosto de 2024», en referencia a los seis rehenes israelíes supuestamente ejecutados por Hamás cuando las tropas se acercaron a donde estaban retenidos en Rafah, sur de Gaza.

El Ministerio Fiscal destaca que al día siguiente de la detención de Feldstein, Urich cambió de teléfono móvil y «evitó deliberadamente transferir la correspondencia que tenía en su teléfono anterior, para impedir que se utilizara como prueba». EFE

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