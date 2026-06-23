La Fiscalía libia ordena deportar a los 10 activistas detenidos, entre ellos una española

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Túnez, 23 jun (EFE).- La Fiscalía de Bengasi -que responde a la administración del este de Libia, tutelado por el mariscal Jalifa Haftar- ordenó la deportación de los 10 miembros del convoy humanitario rumbo a Gaza que fueron detenidos el pasado 24 de mayo, entre ellos la española Alicia Armesto, informó este martes el Ministerio de Exteriores.

Los activistas, que viajaban con otras 190 personas de diversas nacionalidades, fueron arrestados por «entrar en el territorio sin completar los procedimientos legales», según explicaron entonces las autoridades, que confirmaron las detenciones el 26 de mayo, dos días después de que sus compañeros perdieran el contacto con ellos.

A falta de un día para cumplirse el mes del arresto, la cartera de Exteriores de Bengasi emitió un comunicado en el que explicó que se iniciaron los procedimientos legales y administrativos necesarios para la deportación, «de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes», aunque no precisó si la ejecución de la orden será inmediata.

Destacó que «las medidas adoptadas se realizan en pleno cumplimiento de los procedimientos legales establecidos, garantizando la preservación del orden público y la seguridad nacional, y respetando estrictamente las normas que rigen la entrada y residencia de extranjeros en territorio libio».

La institución instó «a todas las partes» a acatar las leyes y decisiones emitidas por las autoridades, y a «cooperar con las entidades pertinentes para facilitar la correcta ejecución de las medidas prescritas».

Los 190 integrantes del convoy restantes -originarios de España, Italia, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez- decidieron regresar a sus países de origen el 28 de mayo, después de que las autoridades les impidieran el paso y sus compañeros fueran detenidos.

Las fuerzas de Haftar ya habían advertido el 14 de mayo de que no permitirían el paso de los activistas por su territorio, después de que Egipto -por dónde obligatoriamente debían pasar para llegar a la Franja palestina- decidiera prohibir la entrada terrestre de extranjeros, a excepción de los de nacionalidad libia.

El convoy, que había salido el 8 de mayo de Argelia y había atravesado Túnez, estaba conformado por 20 autobuses, 10 ambulancias y 50 camiones cargados de medicinas, alimentos y tiendas de campaña para las familias gazatíes, entre otros suministros.

En junio de 2025, una iniciativa similar partió desde Argelia bajo el nombre de ‘La Caravana de la Firmeza’, con más de un millar de voluntarios magrebíes que atravesaron Túnez y el oeste de Libia, pero su recorrido también se vio interrumpido cuando las autoridades del este les bloquearon el acceso a su territorio. EFE

sb/rcf