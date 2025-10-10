La Fiscalía libia ordena detener a dos sospechosos de atacar la sede de la ONU en agosto

Argel, 10 oct (EFE).- La Fiscalía General de Libia ordenó este viernes «el encarcelamiento preventivo» de dos personas sospechosas de atacar la sede de la misión de Naciones Unidas en el país (UNSMIL, por sus siglas en inglés) con un «misil» el pasado mes de agosto, sin que la infraestructura se viera afectada por el impacto, anunció la institución en su página de Facebook.

La Dirección de Seguridad de la capital Trípoli (oeste) trasladó a dos sospechosos del ataque a la Fiscalía, donde fueron interrogados y «confrontados con las pruebas presentadas», después de lo cual «se ordenó prisión preventiva, tras registrar sus respuestas» a las preguntas de las autoridades, detalló la fuente.

El pasado 21 de agosto, la sede de UNSMIL en el país magrebí fue atacada con un vehículo «equipado con misiles», en el momento en el que la representante especial de la UNSMIL, Hanna Tetteh, comparecía ante el Consejo de Seguridad para presentar la hoja de ruta para poner fin a la crisis política e institucional en Libia.

El hecho fue confirmado entonces por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que controla el oeste del país, después de que la UNSMIL explicara, a través de X, que había recibido «informes sobre el disparo de un cohete en las inmediaciones de su complejo», mientras Tetteh estaba ausente.

Posteriormente, la misión confirmó que sus instalaciones «no se vieron afectadas por el incidente» y agradeció a las autoridades libias (del oeste) la vigilancia y «su rápida actuación para llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar la seguridad continua de las instalaciones de la ONU». EFE

