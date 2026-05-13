La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Sarkozy por su campaña de 2007 con dinero de Gadafi

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París, 13 may (EFE).- La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París pidió este miércoles una pena de siete años de cárcel para el expresidente francés Nicolas Sarkozy, dos más de los que fue condenado en primera instancia, por haber recibido financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para la campaña que le llevó al Elíseo en 2007, o al menos haberlo intentado.

El fiscal Rodolphe Juy-Birmann también pidió para el que fuera el jefe del Estado francés de 2007 a 2012 su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años y una multa de 300.000 euros.

Juy-Birmann subrayó que requería para Sarkozy la mayor pena de las solicitadas para los diez procesados que comparecen en esta causa porque él fue el «instigador de los hechos» pero también «el principal y el único beneficiario», y todo ello con el objetivo de ser elegido presidente de Francia. EFE

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