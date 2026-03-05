La Fiscalía pide archivar la investigación contra Bolsonaro por apropiarse de regalos

Río de Janeiro, 5 mar (EFE).- La Fiscalía brasileña le pidió este jueves a la Corte Suprema que archive la investigación abierta contra el expresidente Jair Bolsonaro por supuestamente haberse apropiado de unas joyas recibidas como regalos durante visitas al extranjero como jefe de Estado que están valoradas en 1,2 millones de dólares.

Pese a la recomendación del procurador general de la República, Paulo Gonet, el futuro de la investigación está en manos del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien también fue instructor del juicio en que Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Gonet pidió que la investigación se archive, entre otros motivos, por considerar que no hay normas que regulen lo que los jefes de Estado pueden hacer o no con los regalos que reciban del gobiernos de otros países.

Según la investigación de la Policía Federal que originó el proceso, Bolsonaro supuestamente incurrió en los delitos de apropiación de bien público, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir.

Bolsonaro se quedó con varias joyas y relojes valorados en cerca de 1,2 millones de dólares, entregados como regalos por Gobiernos de países árabes en viajes oficiales a países del Golfo.

De acuerdo con los investigadores, parte de los regalos fue sustraído directamente por el expresidente antes de ser registrados en el Gabinete Adjunto de Documentación Histórica de la Presidencia.

Otra parte, declarada ante el órgano, fue considerado por el mismo como bienes personales, lo que permitió al entonces presidente disponer de los mismos sin ningún tipo de control.

Entre los bienes sustraídos hay un conjunto de joyas masculinas de oro rosa de la marca Chopard obsequiado por el Gobierno de Arabia Saudí.

En diciembre de 2022, cuando faltaban pocos días para el final de su mandato, Bolsonaro se llevó las joyas en el avión presidencial a Estados Unidos, donde fueron subastadas.

La misma suerte corrieron otros objetos de lujo recibidos por el mandatario durante visitas oficiales a Arabia Saudí y a Baréin, como dos relojes de las marcas Rolex y Patek Phillipe.

Bolsonaro, que cumple su condena por golpismo en un presidio en Brasilia, también es imputado en otros procesos, entre los cuales uno reabierto el año pasado y en el que se le acusa de haber promovido injerencias políticas e ilegales en la Policía Federal durante su Gobierno (2019-2022).

Igualmente, figura como acusado en una investigación abierta en 2019 y que trata de determinar responsabilidades por la difusión de noticias falsas y mensajes de odio por parte de un supuesto gabinete montado por su Gobierno para atacar a rivales políticos.

El líder de la extrema derecha también fue inhabilitado políticamente hasta 2030 por dos condenas en la Justicia electoral por abusos de poder en la campaña electoral de 2022. EFE

