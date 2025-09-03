La Fiscalía pide condenar a una feminista marroquí juzgada por blasfemia

Rabat, 3 sep (EFE).- La fiscalía marroquí pidió este miércoles condenar por «atentar contra la religión islámica» a la feminista marroquí Ibtissam Lachgar por publicar una foto en la que pone «Alá es lesbiana».

Durante la audiencia de este miércoles celebrada ante el Tribunal de Primera Instancia de Rabat, el fiscal pidió que Lachgar, conocida como ‘Betty’, sea condenada conforme al Código Penal que castiga con penas de entre seis meses a dos años de cárcel y multas de hasta 200.000 dirhams (18.900 euros) a quien «atente contra la religión islámica, contra el régimen monárquico o incite a atentar contra la integridad territorial del reino».

Lachgar publicó recientemente en su cuenta en Twitter una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la expresión «Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)» y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de «fascista» y «misógina».

Antes de los alegatos de la fiscalía, el juez escuchó en la audiencia de hoy a Lachgar, quien afirmó que su intención no era «atentar contra la religión» y defendió que su comentario formaba parte de la militancia del movimiento feminista internacional y su lucha contra «la ideología machista y paternalista».

Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), fue detenida el pasado 10 de agosto en Casablanca y trasladada después a una cárcel en Rabat. EFE

