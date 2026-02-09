La Fiscalía pide desestimar la causa contra un exasesor de Trump por desacato al Congreso

Washington, 9 feb (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó este lunes desestimar una causa penal contra Steve Bannon, exasesor del presidente estadounidense, Donald Trump, que fue condenado por desacato al Congreso en la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La fiscal federal Jeanine Pirro pidió a un tribunal federal del Distrito de Columbia el sobreseimiento definitivo de esta causa argumentando que «redunda en interés de la justicia».

Bannon fue condenado en 2022, bajo el Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025), por desafiar una citación del Congreso que lo obligaba a comparecer ante un comité que investigaba el asalto al Capitolio, en el que simpatizantes de Trump irrumpieron en la sede en Washington para impedir la certificación de la victoria de Biden en las elecciones de 2020.

El comité quería que Bannon testificara porque creía que tenía conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero, en el que hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos

Bannon ya cumplió cuatro meses de prisión en 2024 por este caso, pero continuó impugnando su condena, incluso apelando ante la Corte Suprema, que aún no ha decidido si revisará el caso.

El Departamento de Justicia señaló este lunes que Bannon «no se opone a esta moción».

El exasesor trabajó en la campaña que llevó a Trump a la Presidencia en 2016 y fue estratega jefe en la Casa Blanca desde que el magnate asumió el poder en enero de 2017 hasta agosto del mismo año.

Duró menos de siete meses en la Casa Blanca debido, en parte, a que su discurso para desmantelar a la clase política y acabar con las élites tuvo poco encaje en la Administración de Trump. También chocó con los republicanos del Congreso por su oposición a recortar los impuestos a los ricos.

Bannon ha estado alejado del segundo mandato de Trump. Sin embargo, su nombre volvió a estar en el foco público tras la publicación de nuevos documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, que incluyen su nombre. Los dos habrían intercambiado numerosos mensajes de texto. EFE

