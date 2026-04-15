La Fiscalía pide hasta quince años de cárcel para un polémico líder opositor de Sudáfrica

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Nairobi, 15 abr (EFE).- La Fiscalía pidió este miércoles una pena de hasta quince años de cárcel para el polémico líder opositor sudafricano de extrema izquierda Julius Malema, declarado culpable de usar un arma de fuego en público en un mitin celebrado en 2018.

En una audiencia judicial previa a la sentencia celebrada en el Tribunal de Magistrados de East London (este), el fiscal Joe Ceasar propuso esa pena para el líder de los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, en inglés), cuarto partido del país.

Ceasar argumentó que el delito de Malema, de 45 años y presente en el tribunal, le coloca en una categoría de castigo de entre siete y quince años de prisión.

El político «culpó a todo el mundo por sus acciones. Él confundió la ley con la política. El tribunal debe enviar un mensaje contundente a otros posibles delincuentes», alegó el representante del Ministerio Público, citado por medios locales.

El abogado defensor de Malema, Tembeka Ngcukaitobi, tildó de «absurdo» que la Fiscalía «no sólo pida que se le envíe a prisión, sino enviarle durante quince años».

«Es un juego que están disputando para inflamar las pasiones del público», aseveró el letrado, quien abogó por una «sentencia no privativa de libertad».

La jueza instructora de la causa, Twanet Olivier, aplazó la vista hasta este jueves, cuando se espera que dicte sentencia.

Tras acabar la audiencia, el líder de extrema izquierda se dirigió a sus seguidores congregados ante la corte: «Pueden meterme en la cárcel, pero nunca suprimirán nuestras ideas de libertad económica en nuestra vida», dijo.

El pasado octubre, el tribunal declaró culpable a Malema de contravenir la Ley de Control de Armas de Fuego.

El caso se remonta a 2018, cuando se hizo viral un vídeo en el que aparecía disparando un fusil en un mitin en el quinto aniversario de su partido, en la provincia del Cabo Oriental (este).

Un grupo de presión afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), Afriforum, presentó cargos penales contra él.

En su defensa, Malema alegó que el arma de fuego del vídeo era de juguete, pero la jueza Olivier rechazó ese argumento.

El pasado agosto, otro tribunal declaró al líder opositor culpable de incitación al odio por un discurso de 2022 en el que afirmó que «matar es parte de un acto revolucionario», en aparente alusión a la minoría blanca del país.

Malema ganó notoriedad internacional en mayo de 2025 al aparecer en un vídeo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, proyectó en la Casa Blanca ante su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Con ese vídeo, Trump quería denunciar la presunta persecución racial en Sudáfrica contra la minoría afrikáner, un extremo que rechaza el Gobierno del país austral.

Ramaphosa respondió que, aunque la delincuencia es un problema en Sudáfrica, la mayoría de las víctimas «no son blancos, sino negros», y rechazó que hubiera un «genocidio contra los agricultores afrikáners», al recordar que su propio ministro de Agricultura pertenece a esa comunidad. EFE

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