La Fiscalía pide mantener 5 años de inhabilitación contra Le Pen sin ejecución inmediata
París, 3 feb (EFE).- La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París solicitó este martes que se condene a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, los mismos que en primera instancia, pero sin ejecución inmediata.
Además, solicita cuatro años de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa. EFE
atc-cat-ac/lss
(foto) (vídeo)