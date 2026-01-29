La fiscalía polaca dicta orden de captura por espionaje contra exmilitar huido a Rusia

Cracovia (Polonia), 29 ene (EFE).- La Fiscalía del Distrito de Cracovia ha emitido este jueves una orden de arresto contra un exmilitar de las Fuerzas Armadas Polacas, acusado de «colaborar con la inteligencia de la Federación Rusa y difundir desinformación para desestabilizar el sistema político del país» y que, según las autoridades, ha escapado a Rusia.

El exsoldado se enfrenta a acusaciones de espionaje por su supuesta «participación en actividades de la inteligencia extranjera contra los intereses de Polonia», así como de llevar a cabo «operaciones de propaganda y desinformación».

Según la Agencia de Seguridad Interior (ABW), el exmilitar actuaba en redes sociales bajo un perfil llamado «polaco en el Donbás» y publicaba en plataformas como X o TikTok «desinformación y propaganda prorrusa» para «actuar en beneficio de una agencia de inteligencia extranjera».

La Fiscalía sostiene que el acusado «difundió deliberadamente información falsa y engañosa» con «el objetivo de causar graves perturbaciones en el sistema político de la República de Polonia» y de influir en la opinión pública.

Además, el sospechoso afirmaba en sus vídeos haber ingresado en las fuerzas rusas desplegadas en el Donbás, lo cual es ilegal para ciudadanos polacos sin permiso oficial y en el caso de militares se convierte en un delito de deserción.

En declaraciones a la prensa, la portavoz de la fiscalía, Oliwia Bożek-Michalec, informó hoy de que se cree que el sospechoso, actualmente en paradero desconocido, podría encontrarse ahora mismo «en territorio ruso o en zonas ocupadas de Ucrania».

Las autoridades polacas han denunciado repetidamente la proliferación de cuentas que amplifican narrativas contra la Unión Europea y Ucrania y a favor del Kremlin.

Según el Gobierno polaco, la inteligencia militar rusa, conocida por sus siglas GRU, ha llegado a ofrecer recompensas de hasta 4.000 euros a ciudadanos polacos y ucranianos residentes en Polonia por difundir desinformación en el marco de las pasadas elecciones presidenciales.

En años recientes, la ABW ha incrementado las detenciones de individuos vinculados al espionaje y la colaboración con los servicios rusos para facilitar sabotajes.

En diciembre de 2025, la Fiscalía Nacional de Polonia acusó a ocho personas de organizar una red de propaganda y espionaje que intentaba captar a colaboradores para sus actividades. EFE

