La Fiscalía portuguesa pide paralizar las obras de un hotel Hilton y 120 apartamentos

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Lisboa, 22 jul (EFE).- La Fiscalía portuguesa ha solicitado la suspensión inmediata de las obras de un hotel Hilton y unos 120 apartamentos turísticos en Cascais, a las afueras de Lisboa, así como la demolición total o parcial de los edificios, que están prácticamente terminados.

La acción, presentada ante el Tribunal Administrativo y Fiscal de Sintra, reclama también la suspensión de las licencias y la declaración de nulidad de los actos administrativos que permitieron levantar el complejo en Parede, junto a la carretera costera que une Lisboa y Cascais, según informó la televisión pública RTP.

Entre las decisiones cuestionadas figuran varias firmadas por el actual ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, durante su etapa como vicepresidente del Ayuntamiento de Cascais.

La Fiscalía sostiene que el proyecto superó en más de 2.100 metros cuadrados la superficie edificable permitida y cuestiona una operación mediante la cual el promotor incorporó al complejo una parcela de 3.554 metros cuadrados que incluía una vía pública, lo que permitió mantener los siete pisos inicialmente previstos.

También señala que parte de la construcción ocupa terrenos pertenecientes al dominio público marítimo y afecta a una zona incluida en la Reserva Ecológica Nacional. Como alternativa a la demolición completa, solicita eliminar al menos tres de las siete plantas de los edificios de apartamentos.

Pinto Luz negó haber cometido ilegalidades y aseguró que todas sus decisiones se ajustaron “estrictamente” a la ley. El ministro afirmó además que nunca fue interrogado por la Fiscalía en relación con este procedimiento y señaló que corresponderá a los tribunales adoptar una decisión definitiva.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2023 por la asociación ecologista SOS Quinta dos Ingleses y dio lugar posteriormente a una investigación sobre el proceso de venta de terrenos municipales y la concesión de las licencias urbanísticas. EFE

mf/cg