La Fiscalía presenta cargos contra el responsable del Orgullo de la ciudad húngara de Pécs

2 minutos

Budapest, 9 feb (EFE).- La Fiscalía de Pécs, la quinta ciudad más poblada de Hungría, ha presentado cargos este lunes contra Géza Buzás-Hábel, el activista que organizó la Marcha de Orgullo LGTBI de 2025, una acción que se une a las acusaciones contra el alcalde progresista de Budapest por desafiar el veto impulsado por el Gobierno ultranacionalista del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Varias ONG, entre ella Amnistía Internacional y el Comité Helsinki Húngaro, han advertido en un comunicado de que esa acusación es «un nuevo punto crítico en el desmantelamiento del Estado de derecho» en Hungría.

En esa nota, el Comité Helsinki califica de indignante que se lleve a juicio a alguien por ejercer sus derechos constitucionales y «defender sus valores y opiniones».

La Fiscalía informó de que acusa a Géza Buzás-Hábel de haber organizado el evento pese a la prohibición derivada de los cambios legales impulsados el año pasado por el partido Fidesz, que lidera Orbán.

Esas reformas relacionan la homosexualidad con la pederastia y ponen la defensa del interés de los menores por encima de la libertad de reunión.

El 4 pasado de octubre, miles de personas participaron en la Marcha de Orgullo de Pécs, una ciudad universitaria de 150.000 habitantes, la única urbe fuera de Budapest donde se celebra ese evento.

La semana pasada la Fiscalía de Budapest denunció al alcalde de Budapest, el progresista Gergely Karácsony, por organizar la Marcha del Orgullo, en la que a pesar de las amenazas de multas de hasta 500 euros, participaron entre 200.000 y 400.000 personas.

La marcha de Budapest fue así la mayor movilización en Hungría por los derechos humanos desde la caída del Telón de Acero.EFE

