La Fiscalía presenta la acusación contra el alcalde Imamoglu, con lo que abre el juicio

Ankara, 25 nov (EFE).- El Alto Tribunal Penal de Estambul aceptó este martes la acusación contra 402 responsables del Ayuntamiento Metropolitano de esa ciudad turca, entre ellos el destituido y detenido alcalde Ekrem Imamoglu, del opositor partido socialdemócrata CHP, acusado de supuesta corrupción.

Con esta decisión, el juicio fue formalmente abierto y su primera audiencia quedará fijada y posiblemente anunciada en los próximos días, informó uno de los abogados del edil encarcelado desde marzo pasado.

La Fiscalía General de Estambul había finalizado hace unas dos semanas la investigación y presentó la acusación ante el tribunal.

La acusación sostiene que Imamoglu «estableció un sistema» desde su etapa como alcalde del distrito estambulí de Beylikdüzü, lo que le habría permitido llegar a la alcaldía de Estambul, luego tomar el control del CHP y posteriormente crear un fondo como candidato presidencial del partido.

Se le imputan 142 actos distintos, por los que enfrenta penas que oscilan entre 828 y 2.352 años de prisión.

La Fiscalía afirma además que personas señaladas como líderes, miembros o simpatizantes de lo que denomina la «organización criminal Ekrem Imamoglu» habrían cometido delitos como «crear una organización criminal», «dirigir una organización criminal», «aceptar sobornos» y «dar sobornos».

Además, asegura que Imamoglu habría sido la figura clave que facilitó la elección de Özgür Özel como presidente del CHP, desplazando al anterior líder, Kemal Kiliçdaroglu.

Asimismo, sostiene que la dirección del partido utilizó ingresos obtenidos por medios delictivos y que estaba al tanto de todas las acciones del alcalde.

El CHP califica la acusación y los cargos como un intento de golpe político contra la oposición, cuyo objetivo sería impedir su llegada al poder y bloquear la candidatura presidencial de Imamoglu mediante la instrumentalización del poder judicial.

Imamoglu, considerado el principal rival político del actual mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, de cara a las próximas elecciones presidenciales, fue detenido pasado 19 de marzo, junto con otros funcionarios del Ayuntamiento de Estambul, y permanece en prisión desde entonces. EFE

