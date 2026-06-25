La Fiscalía retira los cargos por violación contra Weinstein, que evita un cuarto juicio

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Nueva York, 25 jun (EFE).- La Fiscalía del Distrito de Manhattan anunció este jueves que retira los cargos de violación en tercer grado contra el exproductor cinematográfico Harvey Weinstein, que evita así el que habría sido su cuarto juicio en Nueva York.

El pasado mayo, un juez de Nueva York declaró nulo el tercer proceso que enfrentaba Weinstein por abuso sexual, después de que el jurado no lograra un veredicto unánime en el caso por violación a la actriz Jessica Mann.

«Hoy, tras conversaciones con Jessica Mann, quien no desea volver a testificar y de acuerdo con nuestro enfoque de enjuiciamiento centrado en las supervivientes, informamos al tribunal que no volveremos a juzgar el cargo restante de violación en tercer grado», anunció en un mensaje en X Alvin Bragg, fiscal del Distrito de Manhattan.

Bragg defendió el relato de Mann y su credibilidad como testigo, pero reconoció que ha sido «un proceso extraordinariamente agotador para ella»: «Nunca ha flaqueado al testificar ante dos grandes jurados y tres juicios con jurado a lo largo de ocho años. Le agradecemos su honestidad y su enorme valentía».

«En consideración de la postura de la señora Mann y en reconocimiento de la condena por delito grave de clase B del señor Weinstein por agredir sexualmente de manera violenta a Miriam Haley, no buscaremos un cuarto juicio y, por lo tanto, hemos solicitado la desestimación del cargo restante», explicó el fiscal.

Aun así, recomendó al tribunal que Weinstein sea condenado a 20 años de prisión, lo que, a su juicio, tendría en cuenta los daños que sus acciones han causado a Haley, antigua asistenta de producción.

«Quiero que las supervivientes de violencia sexual en Manhattan sepan que les creemos y que lucharemos por ustedes. Estamos con las sobrevivientes, hoy y todos los días», aseveró al final de su mensaje

En 2025, Weinstein fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara por errores de procedimiento su histórica condena por violación a Mann en 2020, que marcó el culmen del movimiento contra los abusos denominado ‘Me Too’.

En el juicio del año pasado, fue declarado culpable de violación contra Haley, pero el jurado nunca logró ponerse de acuerdo en el caso de Mann. EFE

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