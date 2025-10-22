La Fiscalía rusa pide declarar terrorista al Fondo de Lucha contra Corrupción de Navalni

2 minutos

Moscú, 22 oct (EFE).- La Fiscalía General de Rusia solicitó este miércoles al Tribunal Supremo declarar terrorista al anteriormente ilegalizado y declarado extremista Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), creado por el fallecido opositor ruso Alexéi Navalni, según informó Leonid Vólkov, estrecho colaborador del desaparecido político.

«Estas son las noticias que tenemos: la Fiscalía General presentó una demanda para reconocer como organización terrorista la persona jurídica de nuestra organización en Estados Unidos», escribió en su canal de Telegram, donde publicó una foto del correspondiente documento.

Volkov señaló que no tiene duda alguna que el próximo 27 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Supremo estudiará esta causa, el FBK sea declarado terrorista.

«Es una nueva etiqueta para nuestra colección, especial. Hasta ahora en el Kremlin no han ideado nada peor. FBK se convertirá en la primera organización que tenga todo el panteón de las ‘condecoraciones’ putinistas: agente extranjero, indeseable, extremista, terrorista», escribió.

Añadió que esto no es algo que les alegre, ya que «en Occidente siempre hay idiotas útiles y bandidos pagados por (el presidente ruso, Vladímir) Putin, dispuestos a repetir todas sus palabras en todos los idiomas del mundo».

«Harán todo lo posible para que estos estatus sean vistos como algo real. Será más difícil trabajar con los bancos y con los socios internacionales, con los donantes y las listas de sanciones», dijo al señalar que, pese a ello, esto no detendrá al FBK.

Negó que la organización de Navalni sea terrorista y aseguró que, por el contrario, lucha contra los terroristas «que han secuestrado todo un país, que llevan a cabo atentados terroristas en el país vecino todas las noches, que envían al matadero a cientos de miles de hombres: el terrorista número uno Vladímir Putin y su partido Rusia Unida». EFE

mos/psh