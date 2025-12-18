La Fiscalía sueca rechaza reabrir la investigación sobre el asesinato de Olof Palme

Helsinki, 18 dic (EFE).- El fiscal general de Suecia, Lennart Guné, rechazó este jueves reabrir la investigación contra el principal sospechoso del asesinato del exprimer ministro sueco Olof Palme en 1986, alegando que no existen suficientes pruebas como para poder resolver el caso.

«Con el material de investigación disponible actualmente, no es posible demostrar quién fue el autor del crimen y no se puede suponer que una investigación adicional cambie de manera decisiva la situación probatoria», afirmó Guné en un comunicado.

La Fiscalía sueca archivó el caso Palme en 2020 tras 34 años de investigaciones infructuosas debido a la imposibilidad de presentar cargos contra el principal sospechoso, el publicista Stig Engström, quien murió en el año 2000.

En septiembre pasado la Fiscalía sueca recibió una solicitud para reabrir la investigación preliminar, alegando la posibilidad de obtener pruebas mediante nuevas técnicas de ADN a partir de nuevos análisis y muestras de la chaqueta de Palme.

El fiscal general decidió entonces examinar la solidez de las pruebas disponibles contra el presunto autor y resolvió que los indicios contra Engström no eran suficientemente concluyentes como para reabrir la investigación.

«He analizado las circunstancias que se consideran incriminatorias para la persona señalada como sospechosa en 2020. También he tenido en cuenta las circunstancias que contradicen que él sea el autor del delito. En conjunto, mi valoración es que las pruebas no son suficientes para señalarlo como autor», dijo Guné.

Engström, conocido como «el hombre de Skandia» (la aseguradora para la que trabajaba), es el último sospechoso del asesinato del exprimer ministro sociademócrata Olof Palme cuando salía del cine junto a su mujer, un crimen que conmocionó a la sociedad sueca y que continúa sin resolverse.

La investigación del magnicidio estuvo rodeada de escándalos e incompetencia desde la misma noche del asesinato y la relevancia internacional de Palme hizo que surgieran distintas teorías a lo largo de los años.

Entre ellas figuran la posible autoría del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), los servicios secretos sudafricanos o una conspiración de círculos policiales vinculados a la extrema derecha.

El único condenado por el caso fue el delincuente común Christer Pettersson, a quien un tribunal sentenció a cadena perpetua en julio de 1989, aunque meses después fue absuelto por falta de pruebas. EFE

