La Fiscalía taiwanesa acusa a un exdirectivo de TSMC de intentar filtrar secretos a China

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Taipéi, 21 jul (EFE).- La Fiscalía de Taiwán acusó formalmente a un exdirectivo de TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo, de intentar filtrar secretos comerciales de «tecnologías clave» para su uso en China, en el primer caso de este tipo que se registra en la isla.

En un comunicado difundido el lunes, la Fiscalía de Propiedad Intelectual de la Fiscalía Superior de Taiwán señaló que un antiguo subdirector de la compañía, de apellido Chen y actualmente en prisión preventiva, habría vulnerado la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Secretos Comerciales.

Según este organismo, el acusado habría reproducido sin autorización y obtenido secretos comerciales de seguridad nacional y ordinarios «con la intención de utilizarlos en la zona continental» (en referencia a China), por lo que solicitó siete años de prisión en su contra.

Los fiscales explicaron que el caso surgió de una investigación aparte sobre una supuesta red de espionaje china en Taiwán, relacionada con el ciudadano hongkonés Ding Xiaohu, ya fallecido.

Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Chen y Ding habrían conspirado para crear en China una empresa de análisis de materiales semiconductores llamada CSMAC, con la cual pretendían captar talento de la industria de chips taiwanesa, lo que habría «erosionado» la competitividad internacional de este territorio.

«Durante el periodo indicado (…), Chen reprodujo sin autorización y sin derecho un total de 21 elementos de secretos comerciales de seguridad nacional y secretos comerciales ordinarios de TSMC, y los llevó a su domicilio para estudiarlos, con la intención de utilizarlos en la zona continental», detalló la Fiscalía.

El exdirectivo, de acuerdo con los fiscales, desatendió la «ética industrial» y el «orden competitivo» al reproducir de forma masiva esos secretos con la intención de «fomentar el desarrollo de la tecnología de semiconductores en la zona continental».

«La línea de fondo tecnológica no admite que se cruce; la línea roja de la ley no admite desafíos», recalcó el texto.

Este caso se enmarca en los esfuerzos de Taiwán por proteger su industria de semiconductores, en especial los chips fabricados con tecnologías de proceso avanzadas, esenciales para las aplicaciones y los dispositivos de inteligencia artificial.

El Tribunal de Propiedad Intelectual y Comercial de Taiwán impuso en abril pasado penas de hasta diez años de prisión por el robo y la filtración de secretos comerciales de TSMC, así como una multa millonaria a la filial local de Tokyo Electron, compañía japonesa especializada en la fabricación de equipos para la producción de semiconductores. EFE

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