La Fiscalía transfiere al Estado peruano más de 476.000 dólares de líder político prófugo

2 minutos

Lima, 22 oct (EFE).- La Fiscalía de Perú consiguió, en segunda instancia, la transferencia a favor del Estado peruano de más de 1,6 millones de soles (476.000 dólares o 410.000 euros) del prófugo líder político Vladimir Cerrón, fundador del partido marxista Perú Libre, investigado por lavado de activos, según informó este miércoles el Ministerio Público.

Los fondos transferidos representan un incremento patrimonial no justificado, afirmó la fiscal Silvana Espinoza, lo cual constituye un indicio razonable de origen ilícito, pues son producto de delitos contra la administración pública, derivado en lavado de activos, y no tienen sustento en la economía personal ni en el historial laboral del investigado.

En primera instancia, la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ya había logrado la pérdida de la propiedad de una cuenta de ahorros y de un cheque de gerencia de dos entidades bancarias a favor de Cerrón, exgobernador regional de Junín y fundador del partido que llevó a la presidencia de Perú a Pedro Castillo en 2021, y a Dina Boluarte como su vicepresidenta.

Tras la destitución de Castillo por un fallido intento de golpe de Estado en 2022, Boluarte lo sucedió en el cargo hasta el pasado 9 de octubre, cuando fue destituida por el Congreso por «permanente incapacidad moral».

Un análisis pericial logró determinar que, entre 2008 y 2021, Cerrón presentó un desbalance patrimonial de más de seis millones de soles, existiendo además depósitos y transferencias bancarias sin origen conocido por un total de cinco millones de soles (1,48 millones de dólares).

Sus ingresos legítimos identificados provenían de rentas de trabajo como médico en el seguro social EsSalud, el gobierno regional de Junín y la Universidad Nacional del Centro por 885.990 soles (261.600 dólares).

No obstante, la Fiscalía señaló que se ha constatado egresos por tributos, viajes, la compra de vehículo, donaciones, gastos familiares y aportes al partido Perú Libre por 2,2 millones de soles (650.000 dólares).

Boluarte es investigada por haber presuntamente ayudado a Cerrón a escapar de la Policía Nacional, durante un operativo de búsqueda y captura, en su auto oficial, y desde entonces el líder político permanece prófugo de la justicia, que ha dictado una orden de prisión preventiva por 24 meses en su contra. EFE

mmr/sbb