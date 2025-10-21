La fiscalía turca pide severas penas de prisión contra siete alcaldes opositores

La fiscalía de Estambul pidió el lunes severas penas de prisión contra siete alcaldes de la oposición turca sospechosos de pertenecer a una organización criminal, informó la agencia de noticias estatal Anadolu.

Los siete alcaldes, detenidos en enero y julio, forman parte del socialdemócrata CHP, el mayor partido de la oposición, blanco de investigaciones y arrestos desde hace un año.

La fiscalía solicitó 415 años de prisión para Riza Akpolat, alcalde del distrito estambulí de Besiktas, acusado, entre otras cosas, de «pertenencia a una organización criminal», «manipulación de licitaciones» y «enriquecimiento ilícito», según la acusación citada por Anadolu.

Los otros seis alcaldes, procesados por «manipulación de licitaciones» y «aceptación de sobornos», se enfrentan a penas de hasta 18 años de prisión.

También se pidió más de 700 años de prisión para Aziz Ihsan Aktas, el empresario acusado de dirigir esta presunta organización criminal.

Aún no se ha hecho pública la fecha de inicio del juicio.

El popular alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fue detenido y encarcelado también en marzo por «corrupción», una acusación que rechaza.

La detención de Imamoglu, también del CHP y considerado como el mayor rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, desencadenó un movimiento de protesta inédito desde 2013 en Turquía.

Los seguidores del CHP, que salió victorioso de las elecciones locales del año pasado a costa de la coalición en el poder, acusan al gobierno turco de intentar debilitar a la oposición con la ayuda de la justicia.

