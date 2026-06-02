La Fiscalía venezolana descarta «lesiones traumáticas» en preso político muerto en prisión

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Caracas, 2 jun (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela aseguró este martes que no se evidenciaron «lesiones traumáticas» en el cuerpo de Víctor Quero, cuya muerte en prisión causó conmoción en el país ya que fue confirmada por el Gobierno meses después de ocurrida, pese a las denuncias de que él permanecía en paradero desconocido.

«La necropsia de ley, así como los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar. No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver», señaló el MP en un comunicado publicado en redes sociales, como parte de los resultados de la investigación realizada tras conocerse el deceso.

Asimismo, indicó que, luego de los estudios correspondientes, se evidenció una «data de muerte aproximada de 10 meses a 1 año».

La Fiscalía detalló que obtuvo una filiación biológica con una probabilidad estadística de 99,4 %, lo que confirma que los restos exhumados el pasado 8 de mayo corresponden al hijo biológico de Carmen Teresa Navas, quien denunció el paradero desconocido de Quero.

Igualmente, ratificó que continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión del país.

El pasado 7 de mayo, la Fiscalía anunció una investigación penal por la muerte de Quero Navas mientras permanecía bajo custodia del Estado.

En un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio Público afirmó entonces que para la investigación fue comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos.

El proceso se inició después de que el Ministerio de Servicio Penitenciario confirmara la muerte de Quero Navas.

La cartera de Estado informó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Devoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional. La indignación por este caso se ahondó tras conocerse que Carmen Teresa Navas falleció el pasado 17 de mayo, diez días después de que se confirmara el fallecimiento de su hijo. EFE

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