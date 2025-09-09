La Fiscalía venezolana informa sobre la detención de dos exfiscales acusados de extorsión

2 minutos

Caracas, 9 sep (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó este martes sobre la detención de dos exfiscales, quienes desempeñaban sus funciones en el estado Carabobo (norte) y son acusados de participar en una presunta «trama de extorsión».

En una publicación de Instagram, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que los dos detenidos son acusados de los presuntos delitos de «extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación».

El titular del MP aseguró que estos sujetos «eran partícipes directos» de los «hechos de extorsión» cometidos por un abogado, quien dijo «se encuentra procesado y privado de libertad» por los delitos de «extorsión agravada, usurpación de funciones, uso de documento público falso y legitimación de capitales».

Sobre el caso, Saab señaló la semana pasada que el abogado exigía «grandes cantidades de dinero» simulando ser un funcionario del MP con el «objeto de ventilar casos ante fiscalías específicas».

A su vez, el letrado «coordinaba» trámites de «solicitudes de entrega de vehículos y objetos», así como «inclusiones y exclusiones de personas en el Sistema Integrado de Información Policial», según la versión del fiscal general.

Por otra parte, Saab informó hoy que, en un proceso anterior, sin precisar detalles, se imputó a otros once exfiscales de Carabobo por la «presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos», así como el «retraso u omisión intencional de funciones agravada» y «uso indebido de información o datos reservados y asociación».

No precisó si estos funcionarios están vinculados a la «trama de extorsión» antes mencionada.

El fiscal general aseguró que 570 exfuncionarios de su despacho han sido arrestados por «diferentes delitos», aunque no precisó desde cuándo se contabilizan estos casos, y agregó que la institución «ha ejecutado una impecable y ejemplar lucha contra desviaciones y malas prácticas de funcionarios».EFE

rbc/lb/gpv

(foto)