La fiscal de Nueva York, antagonista de Trump, es imputada por presunto fraude hipotecario

3 minutos

Nueva York, 9 oct (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. imputó este jueves a la fiscal estatal de Nueva York, Letitia James, que el año pasado ganó un fallo millonario contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por presunto fraude hipotecario.

La recién nombrada fiscal del distrito este de Virginia, Lindsey Halligan, anunció en un comunicado que un gran jurado entregó hoy a la Justicia una imputación contra James por fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera.

«Nadie está por encima de la ley. Los cargos, como se denuncian en este caso, representan actos intencionales y penales y una gran ruptura de la confianza del público», dijo Halligan, que consideró «claros» los hechos y el orden en el caso.

James se defendió de la acusación considerando los cargos «infundados» y los consideró «una continuación de la manipulación desesperada del sistema de justicia por parte del presidente, acusándolo de «forzar a las agencias federales» a seguir sus órdenes con la meta de la «represalia política».

Precisamente James señala que Trump despidió recientemente al fiscal federal de Virginia y lo «sutituyó por alguien que es ciegamente leal, no a la ley, sino al presidente», en referencia a Halligan, una antigua abogada de este, y que se suma a otros defensores en cargos de la Administración.

Los cargos que se le imputan a James acarrean un máximo de 30 años de cárcel y una multa de un millón de dólares por cada uno si es declarada culpable.

Según medios locales, James ha sido imputada por una solicitud de hipoteca en la que declaró que tenía la intención de hacer de una casa unifamiliar en Virginia su residencia principal, pese a que su cargo como fiscal exige que resida en Nueva York.

La firma de James aparece al final de un documento de dos páginas que otorga poder a su sobrina, Shamice Thompson-Hairston, para ejecutar la compra, informó el pasado mayo The Washington Post.

Según CNN, uno de los documentos presentados por la defensa alega que, al pedir el préstamo, James dejó claro que la propiedad no sería su residencia principal.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, James y una coalición de fiscales demócratas presentaron demandas en tribunales contra órdenes ejecutivas del presidente que en su momento lograron paralizar su puesta en marcha.

Asimismo, la oficina de James presentó en el pasado cargos civiles por fraude contra Donald Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump, que resultaron en una sentencia de 500 millones de dólares en 2024.

En agosto de 2025, una corte de apelación invalidó por «excesiva» esa multa impuesta en el caso por fraude a la Organización Trump impulsado por la fiscal de Nueva York, pero no invalidó el fallo.

Por su parte, Trump lleva meses pidiendo que se encause a James, publicando en redes sociales frases como que es «tan culpable como el demonio» y declarando a la prensa que a él le parecía que ella sí es culpable de «algo».

La acusación formal contra James llega dos semanas después de el exdirector del FBI, James Comey, fuera imputado por declaración falsa y obstrucción, cargos con los que fue imputado tras investigar los supuestos vínculos de la campaña electoral de 2016 de Trump con Rusia.

Comey fue imputado después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos. EFE

jco-nqs/sbb