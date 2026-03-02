La Fiscalia UE antifraude investigó daños de más de 67.000 millones al presupuesto en 2025

2 minutos

Bruselas, 2 mar (EFE).- La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) investigó durante el año 2025 más de 3.600 casos que, combinados, suponen un perjuicio de 67.270 millones de euros a los presupuestos europeos y de los Estados miembros, casi dos tercios de los cuales estaban vinculados al fraude de IVA y de aduanas, según datos del informe anual de la institución.

El informe, publicado este lunes, señala que a finales de 2025 la EPPO estaba investigando 3.602 casos (un 35 % más que en 2024) que supusieron un daño estimado a los presupuestos de la UE y de sus países de 67.270 millones de euros, casi el triple que los 24.800 millones que el año anterior.

De ellos, más de 45.000 millones de euros de fraude investigado en 981 casos estaba relacionado con estas dos fuentes de ingresos a las arcas públicas, el IVA y las aduanas, lo cual «arroja luz sobre una industria criminal ignorada o tolerada durante demasiado tiempo», según la fiscal europea contra el Fraude, Laura Kövesi.

En un comunicado, la Fiscalía comunitaria señala que sus investigaciones demuestran que las organizaciones criminales que operan en este área «logran beneficios muy elevados asumiendo un riesgo relativamente bajo».

«Esto explica por qué las actividades criminales convencionales que se centran en bienes ilegales o en la explotación de personas vulnerables se combinan cada vez más o incluso se sustituyen por actividades relacionadas con el comercio de bienes legales usando métodos criminales que causan un enorme daño a los intereses financieros de la UE y sus países», señala la EPPO.

Este tipo de actividades, añade el informe, «siguen siendo difíciles de detectar desde una perspectiva puramente nacional».

Más allá del fraude de IVA y aduanas, una mayoría de las investigaciones en marcha en 2025 (un 68 %) se centraron en casos relacionados con fraude con fondos europeos o subsidios, pero éstas sólo suponen un 27 % del perjuicio estimado total: supusieron 2.450 casos con un perjuicio de 18.670 millones de euros.

La EPPO mantiene activos 512 casos relacionados con los fondos de recuperación post pandemia, un 66,7 % más que en 2024. «Dado el elevado volumen de desembolsos esperados hasta diciembre de 2026, el riesgo de fraude y corrupción sigue siendo elevado», añade la EPPO.

Las investigaciones en 2025 llevaron a 275 acusaciones formales presentadas y 1.438 personas imputadas en toda la UE. EFE

