La Flotilla asegura que Ávila denunció malos tratos durante una visita consular brasileña

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Jerusalén, 2 may (EFE).- La Flotilla Global Sumud aseguró este sábado, tras una visita consular a prisión realizada por la delegación diplomática de Brasil en Israel, que el activista brasileño Thiago Ávila habría denunciado sufrir «torturas» durante su detención por las fuerzas israelíes.

«Según la embajada brasileña, Thiago Ávila denunció haber sido sometido a torturas, palizas y malos tratos», denunció la organización a través de un comunicado.

Según la nota, el activista, que se encuentra detenido en la prisión israelí de Shikma (en la localidad costera de Ashkelon) junto a su compañero, el ciudadano español de origen palestino Saif Abukeshek, habría presentado «lesiones visibles en el rostro» y «refirió un dolor intenso, especialmente en el hombro».

La Flotilla afirma además que Ávila habría sido sometido a golpes y malos tratos durante su detención y sostiene que, pese a haber sido examinado por un médico, no habría recibido atención médica adecuada. Añade que permanece en huelga de hambre y que no ha sido informado de los cargos en su contra.

En el mismo comunicado, el grupo incluye al activista Saif Abukeshek, de quien señala que también se encuentra en huelga de hambre.

Por su parte, su esposa, Sally, explicó a EFE que, según la información transmitida por el consulado español en Tel Aviv tras un breve encuentro de unos minutos, Abukeshek se encuentra en buen estado general, aunque en estado de ‘shock’ y con algunas heridas leves.

Según informó a EFE el equipo legal de Adalah, organización encargada de la representación de los activistas en territorio israelí, sus abogados se encuentran en estos momentos dentro del recinto para mantener consultas legales con los detenidos.

Esta mañana, el Ministerio de Exteriores israelí informó del desembarco de Abukeshek y Ávila -a los que acusa de mantener lazos con la organización militante palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)- en su territorio, donde, según afirmó, serían interrogados por «autoridades policiales».

Tras la noticia de que sus ciudadanos iban a ser conducidos a Israel en lugar de ser liberados en Grecia como el resto de activistas de la Flotilla detenidos en aguas internacionales este jueves, los Gobiernos de España y Brasil exigieron su inmediata puesta en libertad. EFE

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