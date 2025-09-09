The Swiss voice in the world since 1935

La Flotilla de la Libertad difunde un vídeo con el ataque a su barco con un dron en Túnez

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Argel, 9 sep (EFE).- La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza insistió este martes, con la difusión de un vídeo, en que fue atacada por un «dron», después de que una de sus embarcaciones se incendiara en el puerto de la capital tunecina donde estaba atracado y de que la Guardia Nacional tunecina difundiera de madrugada un comunicado en el que atribuyese el fuego a la quema fortuita de un chaleco salvavidas.

Las canales oficiales de la flotilla difundieron un vídeo grabado a las 00.29 horas del martes, que muestra una ráfaga que desciende desde lo alto y el sonido de un impacto en uno de los barcos que posteriormente se incendió.

La flotilla denunció previamente un ataque contra uno de sus barcos, tras lo que la Guardia Costera aseguró en la madrugada del martes en un comunicado que «no existe ningún acto hostil ni ataque externo».

El motivo del incendio, según su investigación preliminar, es que «partió de los chalecos salvavidas de dicho buque».

«¿Quién es el dueño de ese dron? Estamos en territorio soberano tunecino», dijo en un vídeo el brasileño Thiago Ávila, uno de los integrantes de la flotilla, desde el puerto de Sidi Bou Said, donde los barcos que zarparon desde España a principios de mes comenzaron a atracar el domingo, a la espera de reunir más barcos y proseguir su viaje a Gaza.

Según integrantes que se encontraban a bordo de la embarcación dañada, el incendio «no provocó daños mayores, sino superficiales», y que tiene previsto continuar su viaje a la Gaza este miércoles para denunciar el bloqueo israelí.

Los organizadores de la flotilla aseguraron que todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo», al tiempo que denunciaron el ataque como «dirigido a intimidar y frustrar» la iniciativa civil internacional.

Wael Naouar, portavoz de la Flotilla magrebí que se une a la que salió de España para continuar la travesía prevista para este miércoles, pidió a los tunecinos acudir al puerto para proteger las embarcaciones.

Decenas de tunecinos se unieron esta madrugada al grito de «viva Palestina». EFE

lfp/alf

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR