La Flotilla de la Libertad difunde un vídeo con el ataque a su barco con un dron en Túnez

Argel, 9 sep (EFE).- La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza insistió este martes, con la difusión de un vídeo, en que fue atacada por un «dron», después de que una de sus embarcaciones se incendiara en el puerto de la capital tunecina donde estaba atracado y de que la Guardia Nacional tunecina difundiera de madrugada un comunicado en el que atribuyese el fuego a la quema fortuita de un chaleco salvavidas.

Las canales oficiales de la flotilla difundieron un vídeo grabado a las 00.29 horas del martes, que muestra una ráfaga que desciende desde lo alto y el sonido de un impacto en uno de los barcos que posteriormente se incendió.

La flotilla denunció previamente un ataque contra uno de sus barcos, tras lo que la Guardia Costera aseguró en la madrugada del martes en un comunicado que «no existe ningún acto hostil ni ataque externo».

El motivo del incendio, según su investigación preliminar, es que «partió de los chalecos salvavidas de dicho buque».

«¿Quién es el dueño de ese dron? Estamos en territorio soberano tunecino», dijo en un vídeo el brasileño Thiago Ávila, uno de los integrantes de la flotilla, desde el puerto de Sidi Bou Said, donde los barcos que zarparon desde España a principios de mes comenzaron a atracar el domingo, a la espera de reunir más barcos y proseguir su viaje a Gaza.

Según integrantes que se encontraban a bordo de la embarcación dañada, el incendio «no provocó daños mayores, sino superficiales», y que tiene previsto continuar su viaje a la Gaza este miércoles para denunciar el bloqueo israelí.

Los organizadores de la flotilla aseguraron que todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo», al tiempo que denunciaron el ataque como «dirigido a intimidar y frustrar» la iniciativa civil internacional.

Wael Naouar, portavoz de la Flotilla magrebí que se une a la que salió de España para continuar la travesía prevista para este miércoles, pidió a los tunecinos acudir al puerto para proteger las embarcaciones.

Decenas de tunecinos se unieron esta madrugada al grito de «viva Palestina». EFE

