La Flotilla denuncia que una patrullera israelí ha embestido uno de los dos últimos barcos

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Estambul, 19 may (EFE).- Una patrullera israelí ha provocado de forma intencionada una colisión con uno de los dos últimos barcos que seguían navegando hacia Gaza como parte de la Flotilla Global Sumud, denunció este martes la organización en su cuenta de X en turco.

«Una embarcación de la Marina israelí ha intentado parar el Sirius, uno de nuestros dos últimos barcos. Tras crear primero olas artificiales, lanzó agua a presión y luego chocó con la parte de la popa», señala ese mensaje.

Las Fuerzas Armadas israelíes habían informado previamente sobre la interceptación de los dos últimos barcos que integraban la flotilla humanitaria y que mantenían su rumbo a Gaza, tras dos días de operaciones contra las embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja. EFE

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