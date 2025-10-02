La Flotilla desconoce paradero de 443 tripulantes tras la intercepción por Israel
Argel, 2 oct (EFE).- Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves «la falta de información» sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, interceptada en aguas internacionales por la Armada Israelí cuando se aproximaba a la Franja de Gaza.
La misión calificó como «nuevos actos de agresión contra civiles desarmados» la operación de Israel y aseguró que los voluntarios fueron «atacados con cañones de agua» y «rociados con agua contaminada», además de sufrir interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde la noche del miércoles. EFE
na/lfp/rf