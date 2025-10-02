La Flotilla desconoce paradero de 443 tripulantes tras la intercepción por Israel

The Swiss voice in the world since 1935
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Argel, 2 oct (EFE).- Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves «la falta de información» sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, interceptada en aguas internacionales por la Armada Israelí cuando se aproximaba a la Franja de Gaza.

La misión calificó como «nuevos actos de agresión contra civiles desarmados» la operación de Israel y aseguró que los voluntarios fueron «atacados con cañones de agua» y «rociados con agua contaminada», además de sufrir interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde la noche del miércoles. EFE

na/lfp/rf

