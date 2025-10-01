La Flotilla detecta más de 20 buques no identificados: «No nos dejaremos intimidar»
Jerusalén, 1 oct (EFE).- La Global Sumud Flotilla firmó que ha detectado más de 20 buques «no identificados» en su radar, a unas tres millas naúticas de la flota, ante lo que avisa de que no se dejarán «intimidar por amenazas».
«Hemos detectado más de 20 buques no identificados en nuestro radar, a solo 3 millas náuticas de nuestra flota. Esto podría indicar un posible bloqueo naval. Pero que quede claro: no nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso ni por los esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza», afirman en un mensaje en su canal de Telegram.
«Por favor, prepárense para intercepción», se ha escuchado en el Alma poco después del avistamiento, ante lo que sus pasajeros se han ido sentando en la popa del barco con los chalecos puestos.EFE
