La Flotilla dice que cientos de activistas arrestados serán llevados a un puerto israelí

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Jerusalén, 19 (EFE).- La Sumud Global Flotilla anunció este martes que «cientos de civiles secuestrados» ayer por la fuerza naval israelí en aguas internacionales serán llevados a un puerto israelí, según un comunicado oficial.

«La Flotilla Global Sumud ha recibido confirmación de que cientos de civiles secuestrados durante el ataque naval israelí ilegal de ayer en alta mar están siendo transportados por la fuerza por las fuerzas de ocupación israelíes a un puerto en la Palestina ocupada», detalla el texto.

Según la información de la que disponen, el buque que transporta a los activistas —entre ellos médicos, periodistas y defensores de los derechos humanos de más de cuarenta nacionalidades — podría atracar a partir de las 16:30 hora de Israel (13:30 GMT).

Sin embargo, ni los abogados ni las autoridades israelíes confirman aún si el buque que traslada a los detenidos se dirige al puerto de Ashdod o al de Ascalón (sur).

La Freedom Flotilla Coalition, coorganizadora de la expedición, había cifrado en 400 los participantes «secuestrados» por las fuerzas israelíes, pero a ellos se suman los activistas de al menos otros cinco barcos que fueron hoy abordados por la Marina israelí, según atestiguó EFE en la conexión en directo que mantiene la flotilla.

Al menos 54 embarcaciones, con unas 500 personas, zarparon el pasado 15 de abril desde Barcelona rumbo a Gaza, pero la amplitud de la flotilla ha quedado diezmada por varias olas de bloqueos israelíes: una que tuvo lugar cerca de Grecia a finales de abril y la que se registró ayer lunes -y continúa hoy- en aguas internacionales próximas a Chipre y Gaza. EFE

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