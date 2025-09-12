La Flotilla espera salir de Túnez en las próximas 24 horas y llegar a Gaza en dos semanas

2 minutos

Argel, 12 sep (EFE).- Los barcos de la Flotilla Global Sumud, reunidos en los puertos tunecinos de Sidi Bou Said y Bizerta, al norte de la capital, esperan zarpar en las próximas 24 horas y calculan llegar a Gaza en un máximo de dos semanas, informó este viernes a EFE la representante de la delegación vasca de la flotilla, Itziar.

«Esperamos partir entre hoy y mañana temprano, dependiendo de las condiciones meteorológicas, estamos poniendo a punto todo. Nos urge salir», señaló la voluntaria española, y añadió que la siguiente fase del viaje será la más «larga y complicada».

La portavoz recordó que viajan en muchas embarcaciones de distintos tamaños y subrayó que la flotilla está integrada por voluntarios de más de cuarenta nacionalidades, integrando la «mayor expedición organizada hasta el momento» con el objetivo de llevar ayuda humanitaria y «acabar con el horror en Gaza».

Asimismo, afirmó que el tiempo apremia, ya que los ataques contra la Franja en los últimos días se han intensificado a medida que Israel avanza en el control de la capital del enclave.

«Estamos preocupados por la situación tanto en Gaza como en Cisjordania», dijo Itziar, haciendo alusión a las ordenes de evacuación y bombardeos constantes en ciudad de Gaza y a los operativos militares israelíes en Cisjordania que restringen la movilidad de la población palestina.

La voluntaria recordó que la misión de la Flotilla es una misión integrada por civiles al tiempo que advirtió que si Israel interviene como lo ha hecho en misiones pasadas, estaría incumpliendo la ley internacional.

La voluntaria detalló que las embarcaciones transportan productos de primera necesidad como alimentos no perecederos, leche en polvo y medicamentos, «sabemos que necesitan de todo», señaló, recordando que los hospitales en Gaza operan sin insumos médicos y que la población «muere de hambre».

En total, la Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo sobre Gaza para facilitar la entrada de ayuda humanitaria, está compuesta por más de una treintena de embarcaciones y cerca de 600 personas a bordo.

Según el sitio oficial de la organización, de momento 22 embarcaciones ya se encuentran en altamar y forman parte de la misión hacia Gaza, de las cuales 16 están en el puerto de Bizerta, cinco en el de Sidi Bou Said y una más en Palma de Mallorca. EEE

erv/lfp/jgb