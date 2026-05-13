La Flotilla Global Sumud anuncia que mañana zarpará de Turquía con destino a Gaza

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Estambul, 13 may (EFE).- La Flotilla Global Sumud, que fue interceptada por Israel el pasado 30 de abril en aguas internacionales cerca de Grecia, zarpará mañana, jueves, desde las costas turcas para continuar navegando a Gaza, anunciaron este miércoles los portavoces de la organización.

Unos cincuenta barcos de la Flotilla habían llegado el domingo pasado al puerto de Marmaris en la costa egea de Turquía, y el martes sus integrantes celebraron una asamblea en la que decidieron volver a navegar hacia Gaza, indicaron un día después los portavoces de la organización en una rueda de prensa.

Activistas de más de setenta nacionalidades participarán en esta nueva travesía hacia Gaza, indicaron los portavoces en la rueda de prensa, difundida en redes sociales de la organización.

«Cincuenta y cuatro barcos, entre ellos cinco de nuestros colegas de la Flotilla de la Libertad, con más de quinientos valientes a bordo, partirán mañana desde Marmaris para alcanzar las costas de Gaza», dijo en esta rueda el activista palestino-español Saif Abukeshek.

Abukeshek es uno de los dos activistas que, tras ser capturado por la Marina israelí junto a otras 175 integrantes de la Flotilla, fue trasladado a Israel y encarcelado diez días, antes de ser deportado a España el domingo pasado.

La Flotilla Global Sumud había zarpado el 15 de abril desde Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel.

Tras hacer escala en Sicilia, la Flotilla navegaba en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de Gaza, cuando fue interceptado por buques militares israelíes en la madrugada del 30 de abril.

Las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron veintidós de los 58 barcos del convoy, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente, según han denunciado los activistas.

Aun así, unas cincuenta embarcaciones alcanzaron el domingo pasado el puerto de Marmaris en el extremo suroeste de Turquía, desde donde zarparán mañana para una nueva travesía de unos 800 kilómetros hasta Gaza. EFE

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