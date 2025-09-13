La flotilla Global Sumud hacia Gaza vuelve a retrasar su salida desde Túnez

Argel, 13 sep (EFE).- La flotilla Global Sumud, que congrega a los barcos que salieron desde costas españolas a principios de septiembre con las delegaciones magrebíes, aplazaron su salida hacia Gaza desde Túnez prevista para este sábado, según anunciaron los organizadores sin precisar los motivos.

Los organizadores informaron en un comunicado que 18 barcos partieron este sábado desde Italia, y que los de Túnez «zarparán mañana» para unirse en alta mar y navegar juntos en «la mayor misión marítima hacia Gaza» para llevar ayuda humanitaria.

Las embarcaciones que salieron a principios de mes desde Barcelona hicieron esta semana escala en Túnez para unirse al resto de delegaciones del Magreb, pero su salida conjunta se ha retrasado por diversos motivos.

Los organizadores atribuyeron los retrasos previos a la situación meteorológica» y a problemas «logísticos», al tiempo que no han hecho públicas las razones de este nuevo aplazamiento.

Las embarcaciones desde Italia, que también afrontaron retrasos, salieron finalmente este sábado desde la isla de Sicilia (sur) para unirse al resto de delegaciones en alta mar y partir todos juntos hacia Gaza.

La flotilla enfrentó varios contratiempos durante su parada en puertos tunecinos, ya que sus integrantes denunciaron dos ataques «con dron» contra sus barcos «Familia» y «Alma» en poco más de 24 horas.

Túnez declaró este miércoles que el segundo ataque fue «premeditado», después de que descartara que el primero se tratara de un «acto hostil» mientras continúan las investigaciones.

Los barcos integrados por voluntarios de más de cuarenta nacionalidades, pretenden transportar alimentos y medicamentos hacia Gaza, una acción simbólica cuyo objetivo es visibilizar la situación humanitaria en la franja, y desbloquear el cerco humanitario impuesto por Israel. EFE

