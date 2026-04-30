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La Flotilla Global Sumud reporta 22 barcos interceptados por las fuerzas israelíes

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Redacción internacional, 30 abr (EFE).- La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves la interceptación de 22 barcos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, según su rastreador.

La operación se desarrolló de forma escalonada durante toda la madrugada y tuvo lugar a más de 1.000 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. EFE

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