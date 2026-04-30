La Flotilla Global Sumud reporta once barcos interceptados por las fuerzas israelíes

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Redacción Internacional, 30 mar (EFE).- La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves la interceptación de once barcos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, según su rastreador.

Este anuncio llega después de que la misión humanitaria anunciase horas antes que había ha perdido la comunicación con once de sus naves, mientras que los medios israelíes afirmaban que otras siete habían sido interceptadas.

«Embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia», aseguró la organización en un comunicado.

En paralelo, el enviado de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó en X que «otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar» a su área, tras asegurar que los soldados israelíes que participaron en la operación actuaron con «profesionalidad y determinación al enfrentarse a un grupo de agitadores delirantes que buscaban llamar la atención».

Las interceptaciones sucedieron en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, que denunció «incidentes» con «drones y barcos militares sospechosos».

La misión naval zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

Los activistas que navegan en la flotilla exige a los Gobiernos «actuar ahora» para proteger esta misión y «exigir responsabilidades a Israel» por lo que consideran unas «flagrantes violaciones del derecho internacional» y «por el genocidio continuo» en Palestina. EFE

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