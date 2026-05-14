La Flotilla Global Sumud zarpa de Turquía hacia Gaza para romper el bloqueo

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Estambul, 14 may (EFE).- Unos 50 barcos de la Flotilla Global Sumud, anclados en el puerto turco de Marmaris tras ser interceptados hace dos semanas por la Marina israelí al sur de Grecia, zarparon este jueves rumbo a Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo naval impuesto por Israel.

«Sale la Flotilla Global Sumud», indica un mensaje de la cuenta turca de la iniciativa internacional en X, al tiempo que en la web de seguimiento automática se aprecia el movimiento de las embarcaciones hacia alta mar.

La Flotilla está compuesta por 54 embarcaciones, con más de 500 activistas de unas 45 nacionalidades diferentes a bordo.

La Flotilla había iniciado su misión el 15 de abril pasado en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007.

Sin embargo, el 30 de abril pasado fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes abordaron e inutilizaron 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen.

Otros dos activistas, el hispano-palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron llevados a Israel, donde fueron interrogados y retenidos durante diez días antes de ser expulsados.

Mientras que numerosos países europeos cuestionaron la legalidad del abordaje israelí en aguas internacionales, Israel aseguró que actuó de acuerdo con el derecho internacional.

Algunos activistas afirmaron tras el retorno a sus países de origen haber sido maltratados por las fuerzas israelíes. EFE

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