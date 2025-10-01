La Flotilla ha sido rodeada y serán trasladados a Israel, según ministro italiano
Roma, 1 oct (EFE).- Los barcos de la Flotilla han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, según avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.
«Todas las barcas están rodeadas y deberían ser trasladadas al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales», declaró el ministro en el informativo de la televisión pública RAI.
La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza. EFE
