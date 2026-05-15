La Flotilla humanitaria para Gaza continúa su ruta en aguas al este de Rodas

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Ankara, 15 may (EFE).- La Flotilla Global Sumud, que zarpó el jueves desde el puerto turco de Marmaris con el objetivo de romper el bloqueo sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria, continúa su singladura al este de la isla griega de Rodas.

Según informó este viernes la agencia de noticias turca Anadolu citando a responsables de la flotilla, la expedición está compuesta por 54 embarcaciones y alrededor de 500 activistas de 45 países, y navega a una velocidad media de cinco nudos.

Las embarcaciones pueden llegar a unas 100 millas náuticas de Gaza el próximo domingo si mantienen la velocidad y el rumbo actual.

La Flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007.

Sin embargo, el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes abordaron e inutilizaron 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen y, en algunos casos, denunciaron maltrato.

Otros activistas fueron llevados a Israel, donde fueron interrogados y retenidos durante días antes de ser expulsados.

Mientras que numerosos países europeos cuestionaron la legalidad del abordaje israelí en aguas internacionales, Tel Aviv aseguró que actuó de acuerdo al derecho internacional.

«Nuestras embarcaciones han zarpado de Marmaris en su camino a Gaza. Hemos valorado los riesgos, y el riesgo de no zarpar es mucho mayor. Partimos con los corazones llenos de amor y con las embarcaciones impulsadas por la solidaridad internacional», indicó la flotilla este viernes en un mensaje en las redes sociales.EFE

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